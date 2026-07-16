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Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
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Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
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Губернатор Павел Малков рассказал о ночной атаке на Рязанскую область
Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, ночью с 15 на 16 июля над территорией региона сбиты два БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны. Всего за ночь над Россией сбили 375 беспилотников. Угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 2:01 по 8:10 16 июля.

Губернатор Павел Малков рассказал о ночной атаке на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, ночью с 15 на 16 июля над территорией региона сбиты два БПЛА.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны. Всего за ночь над Россией сбили 375 беспилотников.

Угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 2:01 по 8:10 16 июля.