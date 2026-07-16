Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязанской области

Об этом сообщает РСЧС. Оповещение пришло в 8:10 16 июля. Напомним, беспилотная опасность на территории региона действовала с 2:01 16 июля. Жителей попросили избегать открытых участков, не подходить к окнам.