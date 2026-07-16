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Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязанской области
Об этом сообщает РСЧС. Оповещение пришло в 8:10 16 июля. Напомним, беспилотная опасность на территории региона действовала с 2:01 16 июля. Жителей попросили избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязанской области. Об этом сообщает РСЧС.

Оповещение пришло в 8:10 16 июля.

Напомним, беспилотная опасность на территории региона действовала с 2:01 16 июля. Жителей попросили избегать открытых участков, не подходить к окнам.