Над Рязанской областью ночью сбили БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что всего над Россией в течение ночи в период с 21:00 15 июля до 8:00 16 июля дежурными средствами ПВО перехватили 375 украинских беспилотников. БПЛА уничтожили также и над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Над Рязанской областью ночью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что всего над Россией в течение ночи в период с 21:00 15 июля до 8:00 16 июля дежурными средствами ПВО перехватили 375 украинских беспилотников.

БПЛА уничтожили также и над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.