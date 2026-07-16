В Рязанской области объявили беспилотную опасность

Об этом сообщает РСЧС. Угроза атаки БПЛА на территории региона начала действовать в 2:01 16 июля. Жителей попросили избегать открытых участков, не подходить к окнам. За утро о ее сохранении оповестили дважды: в 4:25 и 6:40.