Эксперт назвала признаки улучшения ситуации с топливом в России

Независимый эксперт топливного рынка Анастасия Бунина отметила признаки улучшения ситуации с топливом в России. Об этом сообщили в интернет-издании «Ридус». По словам Буниной, автозаправочные станции (АЗС) успешно перестроили логистику поставок, что положительно сказалось на доступности топлива. «Ремонтные работы на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершены. Следующим фактором являются поставки топлива из-за рубежа — первым делом бензина, поскольку объём производства дизтоплива достаточен. Насыщаемость российского рынка становится более заметной», — отметила она.