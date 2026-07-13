Власти заявили, что люди «звереют» в очередях на АЗС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл совещание с заместителями и главами муниципалитетов региона и обсудил ситуацию с топливом. «Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова», — так Слюсарь прокомментировал поведение жителей в очередях за бензином. Теперь, по его словам, казаки и волонтёры будут дежурить на АЗС для «обеспечения порядка». При этом Слюсарь добавил, что они не будут вмешиваться в «технологический процесс отпуска топлива».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что люди «звереют» в очередях на АЗС. Об этом 13 июля сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Юрий Слюсарь провёл совещание с заместителями и главами муниципалитетов региона и обсудил ситуацию с топливом.

«Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова», — так Слюсарь прокомментировал поведение жителей в очередях за бензином.

Теперь, по его словам, казаки и волонтёры будут дежурить на АЗС в Ростовской области для «обеспечения порядка». При этом Слюсарь добавил, что они не будут вмешиваться в «технологический процесс отпуска топлива».

Также он поручил отрегулировать камеры перед заправками, чтобы водителям не приходили штрафы, пока они стоят в очереди за бензином, и организовать на АЗС информирование о наличии топлива.

Ранее на АЗС в Рязани начали образовываться длинные очереди из автомобилей. Иногда это приводило к конфликтам и дракам. Рязанцы призывали ГАИ навести порядок с очередями около АЗС.