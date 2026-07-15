В МВД России решили отменить штрафы за стоянку в очередях на заправках

МВД России решило отменить штрафы, выписанные водителям за нарушения правил остановки и стоянки в период ожидания очереди на автозаправочных станциях. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк. «Если водители, получившие аналогичные штрафы, обратятся с соответствующими заявлениями, каждое постановление будет рассмотрено индивидуально. Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России решения об отмене будут приниматься с учетом малозначительности нарушения либо действий водителя, совершенных в условиях крайней необходимости», — отметила Волк.

МВД России решило отменить штрафы, выписанные водителям за нарушения правил остановки и стоянки в период ожидания очереди на автозаправочных станциях. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

В Саратовской области зафиксировали недавно подобный случай. Она уточнила, что по инициативе регионального управления Госавтоинспекции с 1 июля были отключены два комплекса автоматической фиксации нарушений.

«Если водители, получившие аналогичные штрафы, обратятся с соответствующими заявлениями, каждое постановление будет рассмотрено индивидуально. Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России решения об отмене будут приниматься с учетом малозначительности нарушения либо действий водителя, совершенных в условиях крайней необходимости», — отметила Волк.