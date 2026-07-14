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В российском регионе чиновникам предложили пересесть на велосипеды
С соответствующим заявлением выступил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он провел оперативное совещание, на котором сообщил, что с 15 июля в регионе ограничивается использование служебного транспорта для чиновников. Выезды членов правительства и министров за пределы Ставрополя теперь разрешены только после личного одобрения главы региона. «Начнем экономить с себя… Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить… Поэтому с завтрашнего дня машины поставьте, и хватит уже тратить и без того дефицитный бензин и дизельное топливо», — сказал губернатор.

В российском регионе чиновникам предложили пересесть на велосипеды. С соответствующим заявлением выступил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он провел оперативное совещание, на котором сообщил, что с 15 июля в регионе ограничивается использование служебного транспорта для чиновников. Выезды членов правительства и министров за пределы Ставрополя теперь разрешены только после личного одобрения главы региона.

Губернатор пояснил, что эти меры позволят ежемесячно экономить около трех тысяч тонн топлива, которое останется на рынке для других потребителей.

«Начнем экономить с себя… Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить… Поэтому с завтрашнего дня машины поставьте, и хватит уже тратить и без того дефицитный бензин и дизельное топливо», — сказал губернатор.

Видео: канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на платформе «Макс».