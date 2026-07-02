В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2026

Он продлится до 15 августа. Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя.

В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2026». Он продлится до 15 августа.

Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. Подробнее читайте здесь.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2026» состоится 21 августа на улице Почтовой. «Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города.

В 2025 году в «Подбелке» участвовало 26 музыкальных коллективов. По итогам голосования гран-при фестиваля получила группа MangoStarr.

Фестиваль организован при поддержке Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.

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