Стал известен победитель «Подбелки-2025»

Фестиваль уличных музыкантов прошел на улице Почтовой 5 сентября. Для гостей на четырех сценах выступили 26 музыкальных коллективов. По итогам голосования гран-при фестиваля получила группа MangoStarr.

Стал известен победитель «Подбелки-2025». Фестиваль уличных музыкантов прошел на улице Почтовой 5 сентября. Для гостей на четырех сценах выступили 26 музыкальных коллективов. По итогам голосования гран-при фестиваля получила группа MangoStarr.

Отметим, что группа появилась в декабре 2013 года, как сайд-проект вокалиста Александра Кострова.

«Репертуар группы MangoStarr менялся несколько раз, от каверов англоязычной сцены до авторского хард-рока. В последние годы группа взяла курс на исполнение хитов русского рока, сначала в аутентичной манере, но всё больше склоняясь к привычному хард-року», — говорится заявке коллектива.

Перед началом фестиваля участники заявили, что «до сих пор очень хотят выиграть главный приз фестиваля».

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» проводится с 2011 года в рамках Дня города. Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо, мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.