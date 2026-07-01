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Скамейки на Лыбедский бульвар так и не вернули
«Обратите внимание на работу администрации города: на выполнение обещаний и формирование отписок в ответ на обращения», — обратилась горожанка к губернатору. Как отметила рязанка, власти обещали, что лавочки вернут на пешеходный маршрут после завершения празднования Дня России. После завершения мероприятий рязанцы спрашивали, когда скамейки вернут — им ответили, что лавочки появятся на своих местах до 28 июня. «Прикладываю свежие фото от 29 июня, демонстрирующие, что работы никто не собирается выполнять. Чтобы лавочки убрать потребовалось вам явно меньше двух недель», — написала девушка.

Скамейки на Лыбедский бульвар так и не вернули. На это обратила внимание рязанка в соцсетях.

«Обратите внимание на работу администрации города: на выполнение обещаний и формирование отписок в ответ на обращения», — написала горожанка губернатору.

Как отметила рязанка, власти обещали, что лавочки вернут на пешеходный маршрут после завершения празднования Дня России. После завершения мероприятий рязанцы спрашивали, когда скамейки вернут — им ответили, что лавочки появятся на своих местах до 28 июня.

«Прикладываю свежие фото от 29 июня, демонстрирующие, что работы никто не собирается выполнять. Чтобы лавочки убрать потребовалось вам явно меньше двух недель», — написала девушка.

Напомним, 1 июня с Лыбедского бульвара убрали часть лавочек. Власти объяснили, что это сделали на время проведения праздничных мероприятий.

18 июня в соцсетях администрация города заявила, что «городские службы поставят лавочки на следующей неделе».

В мае часть скамеек убрали с улицы Почтовой. Решение объяснялось большим количеством обращений местных жителей по поводу шума по ночам.

На публичном отчете мэр Ясинский отметил, что городские службы приступают к уборке на улице с шести часов утра, но не справляются с таким количеством мусора.