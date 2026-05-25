Борис Ясинский прокомментировал убранные лавочки на улице Почтовая

Глава администрации Рязани Борис Ясинский прокомментировал ситуацию с убранными на улице Почтовой лавочками. Об этом он написал в своих соцсетях. Ясинский напомним, что решение забрать часть скамеек с пешеходной улицы приняли в связи с большим количеством обращений местных жителей по поводу шума по ночам. Также он уточнил, что лавки оставили в начале и в конце улицы. «Надеюсь, эта мера поможет: скоплений людей не будет, и жителям ближайших домов станет спокойнее», — написал глава города.

Напомним, что в субботу, 23 мая, рязанцы заметили исчезновение скамеек.

Ранее сообщалось о драке на улице Почтовая.