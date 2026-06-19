Стало известно, когда власти вернут лавочки на Лыбедский бульвар

18 июня в соцсетях администрация города заявила, что «городские службы поставят лавочки на следующей неделе». Напомним, часть скамеек убирали из-за предстоящих мероприятий, в частности празднования Дня России.

Стало известно, когда власти вернут лавочки на Лыбедский бульвар. 18 июня в соцсетях администрация города заявила, что «городские службы поставят лавочки на следующей неделе».

Напомним, часть скамеек убирали из-за предстоящих мероприятий, в частности празднования Дня России.

Ранее лавочки убрали с улицы Почтовой. Такое решение приняли из-за жалоб жителей на шум. По мнению властей, мера поможет сократить сборы людей на улице.