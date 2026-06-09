Зеленский: это лето может стать решающим в украинском конфликте

Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил, что это лето может стать решающим в конфликте на Украине, сообщило 9 июня РИА Новости. «Июнь и июль в этом году могут определить очень многое», — приводятся слова главы киевского режима. Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов Евросоюза, стран G7 и НАТО.

Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил, что это лето может стать решающим в конфликте на Украине, сообщило 9 июня РИА Новости.

«Июнь и июль в этом году могут определить очень многое», — приводятся слова главы киевского режима.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов Евросоюза, стран G7 и НАТО.

Напомним, на прошлой неделе глава киевского режима опубликовал письмо президенту Владимиру Путину. В нем он выступил с резкой критикой российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории.

Путин позже прокомментировал письмо. Он обратил внимание на хамский тон Зеленского. Российский лидер пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает глава киевского режима, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же, как говорил Путин, нет смысла во встрече.

При этом в МИД призывали серьезно отнестись к словам российского президента про переговоры и СВО.