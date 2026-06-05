Путин ответил на письмо Зеленского с просьбой о встрече

Президент РФ заявил, что письмо содержит хамские элементы и заявил, что «пока не видит смысла» во встрече. Путин сказал, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать «из пустого в порожнее»; Он также сообщил, что Зеленский через одного бизнесмена РФ попросил его о встрече за день удара ВСУ по общежитию в Старобельске. В ответ на письмо Зеленского Путин обратился к российским военным: «Работайте, братья».

Путин ответил на письмо Зеленского с просьбой о встрече. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ заявил, что письмо содержит хамские элементы и заявил, что «пока не видит смысла» во встрече.

Путин сказал, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать «из пустого в порожнее»;

Он также сообщил, что Зеленский через одного бизнесмена РФ попросил его о встрече за день удара ВСУ по общежитию в Старобельске.

В ответ на письмо Зеленского Путин обратился к российским военным: «Работайте, братья».