Зеленский направил Путину письмо с предложением прекратить конфликт
В своем письме Зеленский написал, что Украина предлагает закончить конфликт. Он также предложил президенту России провести встречу в третьей стране и полностью прекратить огонь на время переговоров.
Зеленский направил Путину письмо с предложением прекратить конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем письме Зеленский написал, что Украина предлагает закончить конфликт.
Он также предложил президенту России провести встречу в третьей стране и полностью прекратить огонь на время переговоров.