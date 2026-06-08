В МИД призвали серьезно отнестись к словам Путина про переговоры

Как указал министр, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент, когда отвечал на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме. «Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — добавил Лавров. Кроме того, по словам министра, непонятно, как говорить о возможности диалога по Украине на фоне соглашений Киева и Европы о передаче оружия.

В МИД РФ призвали серьезно отнестись к словам президента Владимира Путина про переговоры и СВО. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров, передало 8 июня РИА Новости.

Как указал министр, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент, когда отвечал на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — добавил Лавров.

Кроме того, по словам министра, непонятно, как говорить о возможности диалога по Украине на фоне соглашений Киева и Европы о передаче оружия.

В публикации напомнили, что на прошлой неделе Владимир Зеленский опубликовал письмо Путину. В нем он выступил с резкой критикой российского президента, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории.

Путин 5 июня прокомментировал обращение. Он обратил внимание на хамский тон Зеленского. Российский лидер пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает глава киевского режима, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же, как уточнил Путин, нет смысла во встрече.