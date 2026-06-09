В Рязанской области ликвидировали три лесных пожара

В 16-ти регионах России, включая Рязанскую область, ликвидировано 54 лесных пожаров. Данные предоставлены региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства от 8 июня. Отмечается, что в Рязанском регионе зафиксирован три пожара на площади, пройденной огнем 2 га. Кроме того, лесные возгорания ликвидированы еще в 15 регионах: в республиках Саха (Якутия), Крым, Луганской Народной, Камчатском, Краснодарском, Алтайском, Красноярском, Пермском краях, Архангельской, Ленинградской, Иркутской, Омской, Томской, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах. Общая площадь распространения огня составила 1 999 га.