В Рязанской области спрогнозировали повышенный риск лесных пожаров

В Рязанской области в 2026 году ожидаются периоды повышенного риска лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны. Согласно прогнозу, в июне повышенные риски ожидаются на северо-востоке Рязанской области, а в сентябре — на большей части региона. При этом ситуация во многом будет зависеть от погоды: чем суше и теплее, тем выше вероятность возгораний.

По данным ведомства, пожароопасный сезон уже начинается с приходом весны. В это время основную угрозу представляют палы сухой травы, незатушенные костры и другие источники огня, возникающие по вине человека. При этом весной пожары чаще происходят не в лесах, а на полях, вдоль дорог и в дачных массивах.

В Авиалесоохране подчеркнули, что прогноз не означает обязательного роста числа пожаров. На ситуацию напрямую влияет соблюдение жителями правил пожарной безопасности и оперативность работы служб.

Специалисты напоминают, что большинство природных пожаров возникает из-за человеческого фактора, поэтому жителям важно соблюдать осторожность при обращении с огнем.