В Рязанской области ликвидировали лесной пожар

В 16-ти регионах России, включая Рязанскую область, ликвидировано 57 лесных пожаров. Данные предоставлены региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства от 06.05.26 года Отмечается, что в Рязанском регионе зафиксирован один пожар на площади, пройденной огнем 0,29 га. Он стал первым в 2026 году. Кроме того, лесные возгорания ликвидированы еще в 15 регионах: в республиках Алтай, Марий Эл, Тыва, Приморском, Хабаровском, Алтайском краях, Свердловской, Брянской, Амурской, Ленинградской, Иркутской, Новгородской, Псковской, Саратовской областях, Еврейской автономной области. Общая площадь распространения огня составила 5 184 га.

Напомним, в Рязанской области открыт пожароопасный сезон с 1 апреля. Также в регионе спрогнозировали повышенный риск лесных пожаров.