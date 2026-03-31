В Рязанской области с 6 апреля начнется пожароопасный сезон
В Россельхознадзоре предупредили дачников о строгом запрете на выжигание сухой травы и мусора. Владельцев участков обязуют очистить земли от сухостоя, сорняков и мусора, чтобы не допустить травяных палов и пожаров.
В Рязанской области с 6 апреля начнется пожароопасный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
В ведомстве предупредили дачников о строгом запрете на выжигание сухой травы и мусора. Владельцев участков обязуют очистить земли от сухостоя, сорняков и мусора, чтобы не допустить травяных палов и пожаров.