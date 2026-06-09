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Минтранс: грузовики продолжают игнорировать весовые ограничения на Окском мосту
На мосту через реку Оку сотрудники Ространснадзора провели очередной рейд. С февраля прошлого года там ввели ограничения максимальной нагрузки для грузового транспорта до 30 тонн. Отмечается, что во время проверки снова установили нарушения. «Несмотря на установленные меры, большегрузы продолжают пересекать мост с превышением допустимой массы, что создаёт дополнительную нагрузку на его конструкцию и может привести к преждевременному износу», — отметили в минтрансе. Там напомнили, что за превышение допустимой массы предусмотрен штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Водители большегрузов продолжают игнорировать весовые ограничения на мосту через Оку на Солотчинском шоссе. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

На мосту через реку Оку сотрудники Ространснадзора провели очередной рейд. С февраля прошлого года там ввели ограничения максимальной нагрузки для грузового транспорта до 30 тонн.

Отмечается, что во время проверки снова установили нарушения.

«Несмотря на установленные меры, большегрузы продолжают пересекать мост с превышением допустимой массы, что создает дополнительную нагрузку на его конструкцию и может привести к преждевременному износу», — отметили в минтрансе.

Там напомнили, что за превышение допустимой массы предусмотрен штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

В министерстве добавили, что работу по выявлению нарушителей продолжат.

Напомним, ограничения движения для грузовиков свыше 30 тонн на мосту ввели с 20 февраля 2025 года. Рязанский минтранс продлил их до марта 2027 года.

Ранее редакция РЗН. инфо отследила, что по мосту через Оку регулярно проезжают грузовики с перевесом. Согласно расчетам, груженый песком самосвал с вместимостью кузова 20 м³ весит около 45 тонн.

Кроме того, в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» зампред правительства — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сообщил, что перед мостом через Оку в Рязани появится пост весового контроля.

Фото: рязанский минтранс.