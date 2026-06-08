В Рязанской области восстановили движение по трассе после смертельного ДТП

8 июня с 19:00 на 278-м км автомобильной дороги Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Дон» — «Тамбов — Волгоград — Астрахань» возобновили движение транспорта. Ранее движение по участку ограничили из-за устранения последствий смертельной аварии. Напомним, трагедия случилась 8 июня в Скопинском округе. Столкнулись четыре грузовых автомобиля. Погибли два человека.