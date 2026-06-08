В Рязанской области произошло массовое ДТП с фурами

В Рязанской области произошло массовое ДТП с участием грузовых автомобилей. По предварительной информации, авария произошла на 278-м километре трассы в районе Скопина. После столкновения несколько фур загорелись. Судя по опубликованным кадрам, грузовики получили серьезные повреждения.

В Рязанской области произошло массовое ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По предварительной информации, авария произошла на 278-м километре трассы в районе Скопина. После столкновения несколько фур загорелись. Судя по опубликованным кадрам, грузовики получили серьезные повреждения.

Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. Официальных комментариев от экстренных служб на момент публикации не поступало.