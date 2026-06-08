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29 мая 13:05
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Появились фото с места смертельного ДТП с грузовиками в Рязанской области
ДТП произошло 8 июня на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском округе. Столкнулись четыре грузовика. Погибли два водителя. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева межрайонная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выезжала прокурор Татьяна Соловьева. Напомним, после аварии некоторые грузовики загорелись. Из-за устранений последствий ДТП с 16:20 на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» временно прекращено движение всех транспортных средств, действует реверс.

Появились фото с места смертельного ДТП с грузовиками в Скопинском округе. Их разместила пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП произошло 8 июня на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском округе. Столкнулись четыре грузовика.

Погибли два водителя.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева межрайонный надзорный орган организовал проверку. На место происшествия выезжала прокурор Татьяна Соловьева.

Напомним, после аварии некоторые грузовики загорелись. Из-за устранений последствий ДТП с 16:20 на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» временно прекращено движение всех транспортных средств, действует реверс.