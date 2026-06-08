В полиции сообщили о погибших в массовом ДТП с грузовиками в Рязанской области
Авария случилась 8 июня примерно на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском округе. Столкнулись четыре грузовых автомобиля. Два водителя погибли. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В полиции сообщили о погибших в массовом ДТП с грузовиками в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась 8 июня примерно на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском округе. Столкнулись четыре грузовых автомобиля.
Два водителя погибли.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.