В Рязанской области из-за смертельного ДТП перекрыли участок трассы

8 июня с 16:20 на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском округе временно прекращено движение всех транспортных средств, действует реверс. Причина — устранение последствий ДТП. Напомним, авария случилась 8 июня. Столкнулись четыре грузовых автомобиля. Два водителя погибли. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.