Угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 20:07 8 июня. Угроза действовала в регионе с 04:52. За это время над Рязанской областью сбили один беспилотник. Еще 6 БПЛА уничтожили над регионом ночью.