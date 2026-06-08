Угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 20:07 8 июня. Угроза действовала в регионе с 04:52. За это время над Рязанской областью сбили один беспилотник. Еще 6 БПЛА уничтожили над регионом ночью.
Угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области. Об этом сообщает РСЧС.
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 20:07 8 июня. Угроза действовала в регионе с 04:52.
За это время над Рязанской областью сбили один беспилотник. Еще 6 БПЛА уничтожили над регионом ночью.