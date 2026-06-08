Павел Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязань

Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА», — отмечает глава региона. Также известно, что пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Павел Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязань. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА», — отмечает глава региона.

Также известно, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее сообщалось о сбитых за ночь БПЛА над Рязанской областью. Также в регионе объявили беспилотную опасность — она действует до сих пор.