Павел Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязань
Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА», — отмечает глава региона. Также известно, что пострадавших и повреждений нет.
Губернатор Павел Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязань. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА», — отмечает глава региона.
Также известно, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее сообщалось о сбитых за ночь БПЛА над Рязанской областью. Также в регионе объявили беспилотную опасность — она действует до сих пор.