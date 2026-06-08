Малков прокомментировал дневную атаку ВСУ на Рязанскую область
По словам главы региона, днём сбит ещё один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
Губернатор Павел Малков прокомментировал дневную атаку ВСУ на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
По словам главы региона, днём сбит ещё один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Минобороны сообщали, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в период с 8.00 до 14.00 8 июня.
Кроме того, ночью над территорией региона перехватили шесть дронов.