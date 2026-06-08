В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА
Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 04:52 8 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:52 в РСЧС предупредили о сохранении угрозы атаки.
В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 04:52 8 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 06:52 в РСЧС предупредили о сохранении угрозы атаки.