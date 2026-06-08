В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 04:52 8 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:52 в РСЧС предупредили о сохранении угрозы атаки.