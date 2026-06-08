Силы ПВО вновь отразили атаку БПЛА на Рязанскую область
БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 8.00 до 14.00 8 июня. В оборонном ведомстве не уточнили число перехваченных дронов. Всего в указанный период над Россией сбили 124 украинских беспилотника.
Силы ПВО вновь отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 8.00 до 14.00 8 июня. В оборонном ведомстве не уточнили число перехваченных дронов.
Всего в указанный период над Россией уничтожили 124 украинских беспилотника.
Напомним, ночью над Рязанской областью сбиты шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
Обновлено: днем над регионом перехвачен один дрон.