Силы ПВО вновь отразили атаку БПЛА на Рязанскую область

БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 8.00 до 14.00 8 июня. В оборонном ведомстве не уточнили число перехваченных дронов. Всего в указанный период над Россией сбили 124 украинских беспилотника.

Силы ПВО вновь отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 8.00 до 14.00 8 июня. В оборонном ведомстве не уточнили число перехваченных дронов.

Всего в указанный период над Россией уничтожили 124 украинских беспилотника.

Напомним, ночью над Рязанской областью сбиты шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

Обновлено: днем над регионом перехвачен один дрон.