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Над Рязанской областью за ночь сбили БПЛА
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены 310 украинских беспилотников. Также БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены 310 украинских беспилотников.

Отмечается, что БПЛА сбили также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, беспилотную опасность в регионе объявили в 4:52 8 июня.