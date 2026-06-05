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Рязанца осудят за сексуальное насилие над четырьмя несовершеннолетними
В Рязани перед судом предстанет 48-летний мужчина, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК по региону. Отмечается, что насильственные действия совершены в отношении четырех детей. Известно, что 25 мая 2025 года мужчина вел себя агрессивно на берегу водоема в Рязанском районе. В состоянии наркотического опьянения он применил насилие и совершил действия сексуального характера по отношению к незнакомым детям. Вину мужчины подтвердили собранные доказательства, включая показания потерпевших и свидетелей. В данный момент обвиняемый находится под стражей, а дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Рязани перед судом предстанет 48-летний мужчина, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что насильственные действия совершены в отношении четырех детей.

Известно, что 25 мая 2025 года мужчина вел себя агрессивно на берегу водоема в Рязанском районе. В состоянии наркотического опьянения он применил насилие и совершил действия сексуального характера по отношению к незнакомым детям.

Вину мужчины подтвердили собранные доказательства, включая показания потерпевших и свидетелей.

В данный момент обвиняемый находится под стражей, а дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.