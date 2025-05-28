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Рязанца, который голый устроил разборки на водоеме, заключили под стражу
По данным следствия, 25 мая подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, полностью голый рязанец устроил разборки с компанией, в которой были дети. Позже региональный следком возбудил уголовное дело.

Рязанца, который голый устроил разборки на водоеме, заключили под стражу. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 25 мая подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке Караси села Глебово. Полностью голый рязанец устроил разборки с компанией, в которой были дети. Позже региональный следком возбудил уголовное дело.