Рязанца, который голый устроил разборки на водоеме, заключили под стражу

По данным следствия, 25 мая подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, полностью голый рязанец устроил разборки с компанией, в которой были дети. Позже региональный следком возбудил уголовное дело.