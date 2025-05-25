Полностью голый рязанец устроил разборки с компанией, в которой были дети
По словам очевидцев, неадекватный мужчина в коттеджном поселки Караси села Глебово Рязанского района ходил голый с мегафоном, пугал и выгонял детей с пляжа. На место инцидента вызывали скорую и полицию. Официальная информация уточняется.
Полностью голый рязанец устроил разборки с компанией, в которой были дети. Об этом 25 мая сообщили с соцсетях.
По словам очевидцев, неадекватный мужчина в коттеджном поселки Караси села Глебово Рязанского района ходил голый с мегафоном, пугал и выгонял детей с пляжа.
На место инцидента вызывали скорую и полицию. Официальная информация уточняется.