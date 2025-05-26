На рязанца, который голый устроил разборки на водоеме, возбудили уголовное дело

По данным следствия, в воскресенье, 25 мая, подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка.

На рязанца, который голый устроил разборки на водоеме, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, в воскресенье, 25 мая, подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.