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На рязанца, который голый устроил разборки на водоеме, возбудили уголовное дело
По данным следствия, в воскресенье, 25 мая, подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка.

На рязанца, который голый устроил разборки на водоеме, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, в воскресенье, 25 мая, подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.