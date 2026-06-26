В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Информацию о сигнале «отбой» опубликовали РСЧС. Угрозу атаки БПЛА отменили в 19:04 26 июня. Беспилотная опасность на территории Рязанской области действовала с 15:38. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА в регионе действовала 13 часов. За это время над Рязанской областью сбили несколько беспилотников. Малков сообщил подробности атаки.