В Рязанской области повторно объявлена угроза БПЛА

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 15:38. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА в регионе действовала 13 часов.