Малков сообщил подробности атаки БПЛА на Рязанскую область
Подробности раскрыл губернатор региона Павел Малков. По его словам, ночью над территорией Рязанской области сбили два БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Названо число сбитых над Рязанской областью беспилотников. Подробности раскрыл губернатор региона Павел Малков 26 июня в своих соцсетях.
По его словам, ночью над территорией Рязанской области сбили два БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.