Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА

Всего над Россией в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 660 украинских БПЛА самолетного типа. В списке есть Рязанская область. Число перехваченных дронов не уточняется. Также БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Астраханской областями, московским регионом, Крымом и над Черным и Азовским морями. По данным РСЧС, в Рязанской области с 00:57 объявлена беспилотная опасность.

Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего над Россией в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 660 украинских БПЛА самолетного типа. В списке есть Рязанская область. Число перехваченных дронов не уточняется.

Также БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Астраханской областями, московским регионом, Крымом и над Черным и Азовским морями.

По данным РСЧС, в Рязанской области с 00:57 26 июня объявлена беспилотная опасность.

Обновлено: над регионом ночью перехватили два дрона. Пострадавших и повреждений нет.