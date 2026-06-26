Беспилотную опасность в Рязанской области отменили спустя 13 часов

Угрозу атаки БПЛА в регионе объявили в 00:57 26 июня. Она действовала до 13:50. За это время над Рязанской областью сбили несколько беспилотников. Малков сообщал подробности атаки.