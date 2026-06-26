Россия полностью ограничила импорт рыбы из Армении

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы и рыбной продукции из Армении со всех предприятий, имевших право на экспорт в Россию. Об этом говорится в пресс-службе ведомства. Причиной введения ограничений назывались результаты лабораторного контроля, в ходе которого выявлялись опасные вещества и патогены, включая лейкомалахитовый зеленый, метиленовый синий и антибактериальные препараты.

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы и рыбной продукции из Армении со всех предприятий, имевших право на экспорт в Россию. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Ранее Россельхознадзор обращался к Инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой приостановить сертификацию продукции двух предприятий — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». Однако впоследствии ограничения были расширены.

Причиной введения ограничений назывались результаты лабораторного контроля, в ходе которого выявлялись опасные вещества и патогены, включая лейкомалахитовый зеленый, метиленовый синий и антибактериальные препараты.

Напомним, Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭ. Решение приняли в связи «с систематическими выявлениями карантинных объектов». Ранее был ограничен ввоз цветов, овощей и ягод, а также косточковых плодов и винограда из Армении