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Россия полностью ограничила импорт рыбы из Армении
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы и рыбной продукции из Армении со всех предприятий, имевших право на экспорт в Россию. Об этом говорится в пресс-службе ведомства. Причиной введения ограничений назывались результаты лабораторного контроля, в ходе которого выявлялись опасные вещества и патогены, включая лейкомалахитовый зеленый, метиленовый синий и антибактериальные препараты.

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы и рыбной продукции из Армении со всех предприятий, имевших право на экспорт в Россию. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Ранее Россельхознадзор обращался к Инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой приостановить сертификацию продукции двух предприятий — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». Однако впоследствии ограничения были расширены.

Причиной введения ограничений назывались результаты лабораторного контроля, в ходе которого выявлялись опасные вещества и патогены, включая лейкомалахитовый зеленый, метиленовый синий и антибактериальные препараты.

Напомним, Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭ. Решение приняли в связи «с систематическими выявлениями карантинных объектов». Ранее был ограничен ввоз цветов, овощей и ягод, а также косточковых плодов и винограда из Армении