Россия ограничит ввоз овощей и ягод из Армении

Россия ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Соответствующее решение принял Россельхознадзор. Временные ограничения начнут действовать с 30 мая. Запрет наложен на неопределенный срок — «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции». Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято в связи с «участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию», что угрожает фитосанитарному состоянию страны. Ведомство сообщило, что Армения не исправляет выявленные нарушения, за 2026 год зафиксирован 181 случай ввоза карантинной продукции.

Россия ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Соответствующее решение принял Россельхознадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Временные ограничения начнут действовать с 30 мая. Запрет наложен на неопределенный срок — «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято в связи с «участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию», что угрожает фитосанитарному состоянию страны.

Ведомство сообщило, что Армения не исправляет выявленные нарушения, за 2026 год зафиксирован 181 случай ввоза карантинной продукции.

Кроме того, в Россельхознадзоре заявили, что овощи и ягоды «поставляются многочисленными армянскими участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности».

Ранее объявили о введении ограничений на ввоз цветов из Армении. Позже ведомство заявило о проблемах не только с растениями, но и с овощами и фруктами из страны.