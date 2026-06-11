Россельхознадзор ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Ограничения введут с 12 июня. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, пояснили в Россельхознадзоре. Решение приняли в связи «с систематическими выявлениями карантинных объектов». Отмечается, что служба поэтапно, начиная с мая 2026 года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок. Однако, по данным Россельхознадзора, карантинные объекты все же находят.

Россельхознадзор ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения введут с 12 июня. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, пояснили в Россельхознадзоре.

Решение приняли в связи «с систематическими выявлениями карантинных объектов». Отмечается, что служба поэтапно, начиная с мая 2026 года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок.

Однако, по данным Россельхознадзора, карантинные объекты все же находят. В июне обнаружено три случая заражения капровым жуком, поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.

«Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации. Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС», — заключили в публикации.

Ранее ограничили ввоз цветов, овощей и ягод, а также косточковых плодов и винограда из Армении.

Справка:

Капровый жук — многоядный вредитель запасов, отсутствующий на территории России. Повреждает зерно злаковых, масличных, бобовых, технических культур и продукты их переработки, а также лесных, декоративных и других культур.