Россельхознадзор объявил о введении ограничений на ввоз цветов из Армении

Ограничения начнут действовать с 22 мая «до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов». В ведомстве пояснили, что, несмотря на гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, специалисты продолжают выявлять карантинные для ЕАЭС объекты. «При ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

