Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. С 2 июня вводятся ограничения на ввоз и транзит в государства ЕАЭС косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов), а также свежего винограда происхождением и отправлением из Армении.

Решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов в поставляемой продукции. В ведомстве отметили, что ранее неоднократно направляли армянской стороне информацию о нарушениях фитосанитарных требований.