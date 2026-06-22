Жители Заокского и Коростово опасаются за будущее сёл из-за нового судебного разбирательства

«Авангард» подал новый иск, на этот раз к областному министерству сельского хозяйства. Фирма просит суд признать, что мелиоративной системы на этих участках никогда не существовало, и заставить чиновников убрать земли из списка особо ценных. Местные жители уверены, что это продуманный ход, чтобы обойти старые судебные решения через новый процесс. Если суд встанет на сторону компании и признает систему несуществующей, это откроет дорогу для получения новой лицензии на добычу песка.

Арбитражный суд Рязанской области 9 июля рассмотрит ходатайство компании «Авангард» о назначении комплексной судебной экспертизы по спору вокруг земель у сёл Заокское и Коростово. Соответствующие документы есть в распоряжении РЗН. Инфо.

Напомним, фирма «Авангард» ранее получала лицензию на добычу песка в карьерах, но потом ее потеряла. Предыдущие три судебные инстанции — районная, областная и кассационная признали выдачу разрешений незаконной. Выяснилось, что участки площадью около 90 гектаров входили в оросительную систему «Тишь луговая». В ноябре 2022 года правительство области специальным постановлением включило эти земли в перечень особо ценных сельхозугодий, где любая промышленная добыча запрещена. К тому же еще в 2022 году признали недействительным генплан Заокского, который как раз и переводил эти участки в производственную зону.

Лицензию у «Авангарда» аннулировали в октябре 2023 года и стерли из реестра. В новом генплане 2024 года места под карьеры там тоже больше нет. Министерство природы пыталось добиться разъяснений судебного решения, но получило отказ.

Теперь «Авангард» подал новый иск, на этот раз к областному министерству сельского хозяйства. Фирма просит суд признать, что мелиоративной системы на этих участках никогда не существовало, и заставить чиновников убрать земли из списка особо ценных. Местные жители уверены, что это продуманный ход, чтобы обойти старые судебные решения через новый процесс. Если суд встанет на сторону компании и признает систему несуществующей, это откроет дорогу для получения новой лицензии на добычу песка.

Если суд согласится с ходатайством «Авангарда», то экспертизу будут проводить специалисты Почвенного института имени В. В. Докучаева из Москвы, стоимость работ составит 1 миллион 220 тысяч рублей.

Эксперты исследуют спорные участки, чтобы ответить на вопросы суда. В первую очередь им нужно выяснить, сохранилась ли на территории оросительная система «Тишь луговая» или хотя бы ее отдельные фрагменты. Если элементы системы найдут, специалисты оценят их состояние и поймут, пригодны ли они для полива прямо сейчас.

Также предстоит разобраться, работает ли система как единый механизм. Это важно, потому что ее части могут находиться на землях разных собственников, и связь между ними может быть разорвана.

Кроме того, эксперты определят степень износа сооружений, оценят, можно ли их отремонтировать с помощью современных технологий и есть ли в этом экономический смысл. На основе всех этих обследований они должны дать главный ответ: существует ли мелиоративная система на этих участках фактически или ее давно нет.

Жители сел рассказали РЗН. Инфо, что «прекрасно понимают, зачем „Авангард“ вновь начал судебные тяжбы». По их словам, с прошлых судов прошло уже около двух лет и за это время система мелиорации не исчезла сама по себе. Она там есть, утверждают местные, лишь требует ремонта.

«Коммерсанты просто не могут остановиться. Им нужно правдами и неправдами добиться разрешения на добычу песка. А если они начнут его добывать, то Заокское и Коростово просто исчезнет», — рассказала рязанка.

Местная жительница пояснила, что была на всех прошлых заседаниях всех инстанций. Там уже все было доказано — «Тишь луговая» существует, и с этим согласны федеральное министерство сельского хозяйства.

«Природу не обманешь. Эксперты все равно никогда не докажут, что там нет мелиоративной системы. Здесь живут люди, которые точно знают что по их участкам проходит „Тишь луговая“, а это особо охраняемые сельхозугодия», — уверена она.