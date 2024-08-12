Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет кому-нибудь понадобятся полезные ископаемые?

19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал отнесение пастбищ на пойменных лугах у села Заокское к промышленной зоне для строительства карьера недействительным. Но возвращать в исходное состояние чиновники ничего не хотят. Рассказываем о ситуации в Заокском и Коростове.

19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал отнесение пастбищ на пойменных лугах у села Заокское к промышленной зоне для строительства карьера недействительным. Новое положение необходимо было отменить, а документы, которые действовали ранее, должны были снова вступить в силу.

Более того, 28 декабря 2022 года районный суд признал, что региональное министерство природопользования незаконно представило собственникам земли (компании «Авангард», связанной с добытчиками песка из АО «Порт Коломна») право пользования участком с месторождениями песка. Незаконно?

Значит, надо отменить — как было на момент 2014 года.

Но возвращать в исходное состояние чиновники ничего не хотят…

На общественных обсуждениях, которые заново прошли в Коростове и Заокском 29 июля 2024 года жители сел снова высказались против предложений ГУ архитектуры региона. По новому проекту, на картах появились «полезные ископаемые», а также исчезла зона «земли кладбищ». «Что это вы написали про наше кладбище? Зачем пометили на карте крапинками месторождения песка?» — возмущались люди.

«Мы приехали как раз для того, чтобы выслушать ваши замечания, — успокаивали их женщины, прибывшие из управления и разложившие по столу полдюжины карт. — На основании ваших замечаний мы и подготовим окончательный вариант».

В начале августа глава администрации Заокского сельского поселения Нина Судачкова сделала запрос архитекторам: когда именно рассмотрят замечания наших жителей? Прошу вас поставить в известность о сроках заседания комиссии по нашим вопросам. Ответ был уклончивым: « на 02.08.2024 проведение заседания комиссии не запланировано». А на 3 августа? А на 4 августа?

Оказалось, что комиссия по территориальному планированию, землепользованию и застройке заседала 5 августа. Ни Нину Судачкову, ни кого-либо еще из местных жителей на заседание не пригласили.

Местные жители хотят?

В руках нашего информационного агентства оказался документ под названием «Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки… Заокского сельского поселения…» от 5 августа 2024 года.

На трех его страницах есть таблица с продолжением: в первой графе — замечания заокцев и коростовцев, высказанные 29 июля, а в третьей графе — развернутые ответы на них. Общий настрой примерно следующий: мы творчески подойдем к предписаниям суда и улучшим территориальное планирование.

Во-первых, люди просят оставить им по четыре сотки под личные подсобные хозяйства и индивидуальное жилищное строительство. Чиновники качают головами: признать запрос нецелесообразным, так как это «повлечет за собой нарушение градостроительных, санитарных и противопожарных норм и правил». Ссылка на классификатор, изложенный в приказе Росреестра от 10.11.2020 . Так выходит, что приказы ценятся гораздо важнее нужд людей.

Во-вторых, жители просят не трогать сельское кладбище, существующее с XVII века. Чиновники пожимают плечами: не положено хоронить в зоне подтопления поверхностными водами.

При этом кладбище в Заокском — самое высокое место села, и вода его не покрывала даже в 1908, 1970 и 1994 годах (три самых серьезных паводка XX века), рассказывают жители. Но этот крик души не будет громче приказа 24 декабря 2020 года Московско-Окского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов. Если управление считает, что кладбище подтапливает — то и все тут. Предложено переименовать его в «зону озеленения специального назначения».

Юридический подкоп

А в-третьих…

Люди в Коростове и Заокском просят вернуть в силу генплан 2014 года. Вообще-то именно это и решил суд.

Но чиновники настаивают на обозначении на картах открытого в 2017 году месторождения полезных ископаемых. Согласно документам, Минэкономразвития России требует этого в приказе от 9 января 2018. И неважно, что этот песок добывать нельзя из-за водоохраной зоны и особо ценных угодий.

Комиссия, высказавшись, рекомендует главному управлению архитектуры направить проект изменений в генплан сельского поселения на доработку — и провести ее не позднее 23 августа. Подписана эта рекомендация главой комиссии по территориальному планированию Оксаной Алямовской.

«Это юридический подкоп под нас», — замечают сельские активисты.

Жители Заокского боятся, что наличие на карте обозначения «неметаллические полезные ископаемые» рано или поздно приведет к тому, что через несколько лет найдется еще какой-нибудь промышленник, который начнет оформлять лицензию на разработку недр.

Именно поэтому жители не сидят на месте. Уже 12 августа от имени Нины Судачковой они направили обращение на имя вице-губернатора Артема Бранова, чтобы власти обратили внимание на ситуацию и защитили жителей Заокского.