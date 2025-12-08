Минприроды попросило разъяснить решение суда о «запрете строительства» карьера в Заокском

Министерство природопользования Рязанской области требует от суда разъяснить трижды отменённое решение по иску о строительстве песчаного карьера на ценных пастбищах между Заокским и Косторово. Суд трижды признал незаконной выдачу лицензии ООО «Авангард» на добычу недр, аннулированной в октябре 2023 года. Минприроды жалуется на неправильное применение закона. Суд может разъяснять решение, не изменяя его сути, если оно не исполнено и не истёк срок для принудительного исполнения. Однако решение уже выполнено — в генплане 2024 года участки недр исчезли, и участок «Заокский» теперь включён в перечень местных недр, по которому лицензия не может быть выдана. Местные жители боятся, что новое заседание 17 декабря может попытаться оспорить предыдущие решения суда.

В определении суда о назначении заседания написано, что суд вправе разъяснять свое решение, не изменяя содержания.

«Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено», — говорится в документе.

При этом решение уже исполнено. С нового генплана от 2024 года исчезли обозначения участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых. Сельчане возмущались их наличию на карте и боялись, что обозначения «неметаллические полезные ископаемые» рано или поздно к оформлению новой лицензии на разработку недр.

Сейчас участок недр местного назначения «Заокский» включен в перечень участков недр местного значения и в отношении него не может быть выдана лицензия потенциальному недропользователю.

Рязанцы опасаются, что новое заседание может стать поводом оспорить выводы предыдущих трех решений судов.

Заседание «о разъяснении решения» назначили на 17 декабря.